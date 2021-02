La rivale cinese di TikTok si è quotata in Borsa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il logo di KuaishouLe offerte per le azioni di Kuaishou hanno raggiunto il triplo del prezzo di partenza fissato per l’offerta pubblica iniziale (Ipo), nel debutto in Borsa a Hong Kong. La piattaforma di video brevi, per 21,5% di proprietà di Tencent e rivale di Douyin, la versione cinese di TikTok della stessa Bytedance, ha iniziato oggi la nuova vita di società quotata, aprendo a 338 dollari di Hong Kong. Il valore iniziale era 115 dollari di Hong Kong per azione (+200% circa). Kuaishou ha raccolto così 5,32 miliardi di dollari statunitensi sui mercati, come previsto, ma con un eccesso di richiesta che potrebbe dare adito a un’opzione di over allotment, che consentirebbe di emettere più azioni e raccogliere infine 6 miliardi di dollari, spiega Cnbc. L’Ipo ha coinvolto dieci investitori principali tra ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il logo di KuaishouLe offerte per le azioni di Kuaishou hanno raggiunto il triplo del prezzo di partenza fissato per l’offerta pubblica iniziale (Ipo), nel debutto ina Hong Kong. La piattaforma di video brevi, per 21,5% di proprietà di Tencent edi Douyin, la versionedidella stessa Bytedance, ha iniziato oggi la nuova vita di società, aprendo a 338 dollari di Hong Kong. Il valore iniziale era 115 dollari di Hong Kong per azione (+200% circa). Kuaishou ha raccolto così 5,32 miliardi di dollari statunitensi sui mercati, come previsto, ma con un eccesso di richiesta che potrebbe dare adito a un’opzione di over allotment, che consentirebbe di emettere più azioni e raccogliere infine 6 miliardi di dollari, spiega Cnbc. L’Ipo ha coinvolto dieci investitori principali tra ...

