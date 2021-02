Incidente devastante, Silvia muore dopo un volo di 70 metri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incidente devastante. Una vera e propria tragedia che ha spezzato la vita di un’insegnante. La donna è precipitata per oltre 70 metri. La vittima si chiamava Silvia Prosia. Si trovava a bordo della sua vettura al momento dello schianto. In base alle ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito di strada per poi precipitare rovinosamente nel burrone. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021). Una vera e propria tragedia che ha spezzato la vita di un’insegnante. La donna è precipitata per oltre 70. La vittima si chiamavaProsia. Si trovava a bordo della sua vettura al momento dello schianto. In base alle ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito di strada per poi precipitare rovinosamente nel burrone. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

