Guilty Gear | Strive | date per l’open beta su PS4 e PS5

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Arc System Works ha comunicato in cui si terràPS4 e PS5 di, il nuovo capitolo del celebre picchiaduro Manca oramai una manciata di settimane al debutto ufficiale di, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro bidimensionali sviluppati da Arc System Works. L’attesa tra i fan è sicuramente molto alta, così come la curiosità di testare con mano il titolo, prima che questo venga ufficialmente distribuito il prossimo 9 di Aprile. Proprio per lenire l’attesa, la compagnia ha indetto una open, che sarà rivolta agli utenti PS5 e PS4, che potranno così avere un assaggio di quello che li aspetterà nella release finale.: ...

Dopo la consueta apertura dei preordini diStrive su PlayStation 4 e 5, gli sviluppatori annunciano un'open beta disponibile per tutti. Chi ha prenotato il gioco potrà accedere in anticipo alla nuova demo, e provare con mano ...Lo sviluppatore Arc System Works ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo picchaduro: Strive , che mostra la moltitudine di modalità di gioco che saranno incluse nel prossimo capitolo. Ci saranno modalità che soddisferanno i fan del single player, i giocatori di tornei ...Arc System Works ha comunicato in cui si terrà l'open beta PS4 e PS5 di Guilty Gear: Strive, il nuovo capitolo del celebre picchiaduro.Arc System Works ha mostrato un nuovo trailer di Guilty Gear: Strive che dettaglia tutte le modalità di gioco Il nuovo picchiaduro non rivoluzionerà il genere con le sue molteplici opzioni, ma oltre a ...