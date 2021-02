Grave lutto per Stefano De Martino: è morta la nonna Elisa - (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberta Damiata È scomparsa ad 85 anni la nonna di Stefano De Martino a cui il conduttore era molto legato. Nessuna malattia, solo un brutto incidente domestico che non le ha lasciato scampo Grave lutto per l’ex ballerino, ora conduttore, Stefano De Martino. È infatti scomparsa all’età di 85 anni l’amatissima nonna Elisa. Un vero punto di riferimento per lui: lo aveva sempre spronato nella sua carriera dichiarandosi la sua prima fan. Era con lei che Stefano aveva passato la sua infanzia nel bar di famiglia e sempre con lei aveva condiviso tutte le tappe dall’adolescenza al grande successo. Nessuna malattia per l’anziana signora, ma un incidente domestico che non le ha lasciato scampo. È stata infatti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberta Damiata È scomparsa ad 85 anni ladiDea cui il conduttore era molto legato. Nessuna malattia, solo un brutto incidente domestico che non le ha lasciato scampoper l’ex ballerino, ora conduttore,De. È infatti scomparsa all’età di 85 anni l’amatissima. Un vero punto di riferimento per lui: lo aveva sempre spronato nella sua carriera dichiarandosi la sua prima fan. Era con lei cheaveva passato la sua infanzia nel bar di famiglia e sempre con lei aveva condiviso tutte le tappe dall’adolescenza al grande successo. Nessuna malattia per l’anziana signora, ma un incidente domestico che non le ha lasciato scampo. È stata infatti ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Cassandra___12 : Unpopular opinion: io avrei annullato la puntata. Il silenzio, a volte, è la forma di rispetto migliore, soprattutt… - emanuelepisano : Ci stiamo meravigliando perché in un lutto così grave si annulla il gioco e si diventa esseri umani? Come siamo caduti in basso... #gfivp - ccaarmencita : RT @ohchoriflettuto: Anche il fatto che stiano ricaricando le clip su tutti i social fa vomitare. Questo è spettacolarizzazione. Spettacola… -