GF Vip | Alda D’Eusanio | Ennesima Gaffe Su Dayane Mello!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 5 febbraio 2021)non riesce a non far parlare di sé. Dopo i diversi scivoloni da lei commessi negli ultimi giorni, eccola di nuovo protagonista di diversedopo il lutto che ha colpitoMello. La neo-concorrente infatti, ha dimostrato poco tatto con la ragazza, con delle affermazioni che hanno indignato il web. Scopriamo insieme i dettagli! La notizia della morte di Lucas, il fratello 25enne diMello, ha sconvolto tutti, sia i telespettatori che gli stessi concorrenti del Grande Fratello Vip. La ragazza, dopo essere stata messa al corrente del tragico evento, ha scelto di rimanere nella Casa di Cinecittà per diversi motivi. Il primo, perché sarebbe stato impossibile per lei raggiungere il Brasile senza prima fare una quarantena di quindici giorni. Il secondo, per un bisogno di affetto ...