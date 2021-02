Fiducia a Draghi da Pd e Forza Italia. No di Meloni. Salvini apre ma chiede ministri. Grillo domani nella delegazione M5S (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato. Il segretario del Pd Zingaretti: «Invieremo proposte per governo di lunga durata. Definire il perimetro e fare la sintesi è compito del professor Draghi». Il leader di Forza Italia Berlusconi, assente per motivi precauzionali, ha dato il via libera a Draghi via telefono. Tajani: pieno appoggio a governo dei migliori. Leu: noi incompatibili con Lega e sovranisti. Casaleggio a Roma: chiederemo agli iscritti su Rousseau. Sabato la giornata decisiva con Lega e M5S. Con ogni probabilità Draghi farà un secondo giro di consultazioni per definire le linee del programma Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato. Il segretario del Pd Zingaretti: «Invieremo proposte per governo di lunga durata. Definire il perimetro e fare la sintesi è compito del professor». Il leader diBerlusconi, assente per motivi precauzionali, ha dato il via libera avia telefono. Tajani: pieno appoggio a governo dei migliori. Leu: noi incompatibili con Lega e sovranisti. Casaleggio a Roma:remo agli iscritti su Rousseau. Sabato la giornata decisiva con Lega e M5S. Con ogni probabilitàfarà un secondo giro di consultazioni per definire le linee del programma

