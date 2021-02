Domenico Arcuri: "Vacciniamo a pieno ritmo, oggi più di 100mila in un giorno" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il piano vaccinale messo a punto con le regioni e le province “funziona a pieno ritmo”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri confermando che domani arriveranno le prime dosi del vaccino di Astrazenaca. Arcuri ha spiegato: “Siamo il primo paese in Europa per vaccinazioni completate che sono arrivate quasi a un milione e oggi ci aspettiamo di superare il milione”. Il commissario ha poi precisato che “il piano vaccinale procede alla velocità massima compatibile con il numero di dosi che arrivano in Italia”. Arcuri ha proseguito: “Ieri sera le regioni avevano somministrato l?80,6% delle dosi e nei primi 15 giorni di gennaio in media 81mila vaccini al giorno, poi con le riduzioni si sono dimezzate passando a 39mila, meno della metà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il piano vaccinale messo a punto con le regioni e le province “funziona a”. Lo ha detto il commissario per l’emergenzaconfermando che domani arriveranno le prime dosi del vaccino di Astrazenaca.ha spiegato: “Siamo il primo paese in Europa per vaccinazioni completate che sono arrivate quasi a un milione eci aspettiamo di superare il milione”. Il commissario ha poi precisato che “il piano vaccinale procede alla velocità massima compatibile con il numero di dosi che arrivano in Italia”.ha proseguito: “Ieri sera le regioni avevano somministrato l?80,6% delle dosi e nei primi 15 giorni di gennaio in media 81mila vaccini al, poi con le riduzioni si sono dimezzate passando a 39mila, meno della metà ...

