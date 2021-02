Covid Veneto | Zaia | “Rt a 0 | 63 e terapie intensive al 19%”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Rt di 0,63 esotto la soglia critica. E’ il quadro che Luca, governatore del, delinea per l’emergenza coronavirus nella regione. “Oggi è la giornata dalla classificazione, i nostri uffici hanno calcolato un Rt di 0,63, molto basso rispetto alla prospettiva di cambio di zona, rafforzato anche dal fatto che abbiamo una terapia intensiva al 19% e la soglia è fissata a 30% e i ricoveri in area non critica sono al 24% contro il 40% di soglia”, dice nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). Ilè in zona gialla. “Direi che non la cambieremo, i presupposti ci sono tutti per il mantenimento della zona gialla”, afferma. “Ma come si va giù si rischia di tornare su, dobbiamo puntare alla normalità che non è avere persone ...