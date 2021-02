Conte furioso in tribuna | l' urlo al microfono è già virale

NicolaPorro : Calata di braghe dei grillini a Renzi, Dibba furioso, Conte al tramonto. Un altro colpaccio del senatore semplice?… - tuttosport : #Conte furioso anche in tribuna: ecco la foto che impazza sul web ?? - MaichelReali : BORGHI FURIOSO DOPO IL DISCORSO DI CONTE ? 'GUARDA I TUOI DATI! È UNA ST... - LucianoRomeo9 : #RoccoCasalino furioso per essere stato cacciato, ha chiamato tutti i parlamentari del #M5s promettendo la candidat… - infoitsport : Vidal furioso, la società e Conte lo ‘perdonano’: niente multa e maglia da titolare con la Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Conte furioso

Corriere dello Sport

in tribuna perché squalificato, ma si fa sentire eccome. Antonioha seguito da lontano la sua Inter nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina e ha trovato il modo di comunicare con il vice Stellini . Sui social impazza la foto che ritrae il tecnico ...... ad eccezione dei grillini che, secondo Travaglio, "con tutti possono governare, fuorché col pregiudicato amico dei mafiosi e con l'irresponsabile che ha rovesciatoper espellerli dal consorzio ...L’Ordine attacca Palazzo Vecchio sul progetto approvato: "Perché non è stato fatto un concorso?". I residenti: "Disegno troppo moderno" ...La reazione di Arturo Vidal, al momento del cambio in Inter-Juventus, non è passata inosservata in casa nerazzurra. Il centrocampista cileno, sostituito da Eriksen, si è lasciato andare ad un “Esce se ...