sportli26181512 : Clamoroso Izzo: 'Simulai un infortunio per evitare una combine': L'ex Avellino è stato ascoltato dal Tribunale di N… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Izzo

Corriere dello Sport.it

"Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine" . La clamorosa rivelazione viene da Armando, ascoltato ieri, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli , dal sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco . Il 28enne originario di Scampia è indagato nell'ambito del processo su ...Nel finale c'è solo Genoa:sigla il 2 - 3 al 76 e il Grifone sfiora in un paio di occasioni il3 - 3. Tra i tanti precedenti disputati ricordiamo quello più dolce per entrambe le ...Questa sera con la Fiorentina il Toro di Davide Nicola cerca la sua prima vittoria casalinga della stagione. Il mister in difesa dovr Grillo Granata Torino malpensa24 ...Tutto quello che c’è da sapere su Torino-Fiorentina, partita della 20^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Venerdì 29 gennaio ci sarà il via della 20^ giornata di S ...