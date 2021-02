Che Dio ci aiuti a rischio puntate finali causa covid | Cosa succede sul set (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che Dio ci aiuti – Solonotizie24La puntata finale della sesta stagione di Che Dio ci aiuti potrebbe non arrivare tanto facilmente? A quanto pare le cose sul set sono diventate un po’ più complicate rispetto all’avvio delle registrazioni delle puntate, tanto che adesso tutto procede con grande rilento. Le avventure di Suor Angela in queste settimane hanno tenuto davanti la televisione molti telespettatori che erano in trepidante attesa di poter vedere Cosa fosse successo nella vita dei personaggi, dato che Ginevra aveva deciso di lasciare il percorso da novizia prima di prendere i voi, ruolo preso da Azzurra che, invece, sembra essere certa di voler diventare anche lui suora. Una trama avvincente quella della sesta stagione che ha permesso anche ai fan di poter scoprire molti più dettagli della vita ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che Dio ci– Solonotizie24La puntata finale della sesta stagione di Che Dio cipotrebbe non arrivare tanto facilmente? A quanto pare le cose sul set sono diventate un po’ più complicate rispetto all’avvio delle registrazioni delle, tanto che adesso tutto procede con grande rilento. Le avventure di Suor Angela in queste settimane hanno tenuto davanti la televisione molti telespettatori che erano in trepidante attesa di poter vederefosse successo nella vita dei personaggi, dato che Ginevra aveva deciso di lasciare il percorso da novizia prima di prendere i voi, ruolo preso da Azzurra che, invece, sembra essere certa di voler diventare anche lui suora. Una trama avvincente quella della sesta stagione che ha permesso anche ai fan di poter scoprire molti più dettagli della vita ...

