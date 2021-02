(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "E' con grande stupore, misto a delusione, che questa Associazione, la più rappresentativa dei dirigenti di Polizia Penitenziaria, constata che, dopo 30 anni dalla intervenuta riforma istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la Legge 395 del 1990, ancora siano in uso diciture obsolete, purtroppo offensive e del tutto a-tecniche. Quanto riportato attiene all'', usata ieri in molti articoli e servizi relativi alla vaccinazione in ambito carcerario". Lo afferma in una nota l'Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria. "Premesso che il rimodulato piano vaccinale ha esteso il vaccino anche alle forze dell'ordine e agli istituti penitenziari -prosegue l'associazione- segnaliamo, per onore di verità, che le ...

TV7Benevento : Carceri: Dir.Pol.Pen, 'stupiti per uso espressione guardie carcerarie sui media, è denigratoria'... -

