Banchi a rotelle: “nelle scuole all’avanguardia sedie hanno forme diverse, hanno o non hanno le ruote. Vi diciamo perché.” Intervista a Laura Biancato e Alessandra Rucci (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un gruppo di circa 25 Dirigenti Scolastici ha sottoscritto una lettera, che pubblichiamo qui di seguito nella sua versione integrale, sul tema dei “Banchi a rotelle”. Laura Biancato e Alessandra Rucci, due tra le Dirigenti firmatarie, espongono nella videoIntervista le motivazioni di questa iniziativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un gruppo di circa 25 Dirigenti Scolastici ha sottoscritto una lettera, che pubblichiamo qui di seguito nella sua versione integrale, sul tema dei “”., due tra le Dirigenti firmatarie, espongono nella videole motivazioni di questa iniziativa. L'articolo .

ilriformista : Dai gazebo a forma di primula alle mascherine, fino ai banchi a rotelle: #Draghi riuscirà a liberarci di #Arcuri e… - GiovanniToti : Ma dopo che negli ultimi 3 anni ci siamo beccati Toninelli e la Azzolina, il reddito di cittadinanza e i banchi a r… - VittorioSgarbi : Corriere della Sera: “Veneto, i banchi a rotelle finiscono in magazzino: «Fanno male alla schiena». Tranne per quel… - robymonaldi2 : Questi due non ci mancheranno. Li troveremo al lunapark con i banchi a rotelle. - Im_Mtt : RT @baffi_francesco: #COVID19 Sinora 90.241 morti. Ma c'è qualcuno che pensa ai banchi a rotelle, alla flat-tax, a 'quota 100', alla difesa… -