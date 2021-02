Alessandrino | rissa davanti a centro accoglienza | 5 denunce

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma –con feriti nella notteal Caat, ildi assistenza alloggiativa in via Vincenzo Tineo, nel quartieredi Roma. Erano circa le 21 quando una lite tra cinque persone, un libico e quattro romeni, scoppiata per motivi da accertare, e’ degenerata nel sangue. Il cittadino libico e’ stato soccorso al Policlinico di Tor Vergata per una ferita di arma da taglio al torace, non e’ in pericolo di vita. All’Umberto I invece un cittadino romeno che ha riportato la frattura del setto nasale. Sul posto i carabinieri Radiomobile di Roma che hanno fermato e denunciato i cinque peraggravata e lesioni personali aggravate.