Spread a 100 punti base Non succedeva dal 2016

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La reputazione di Mario Draghi in Europa si fa sentire prima ancora che le consultazioni diano effettivo spessore politico al suo tentativo di formare un nuovo governo. Borse ein diretta qui Ieri, sulla notizia che a Mario Draghi era stato dato l’incarico, loda 114 pb era sceso a 102 pb e aveva chiuso la giornata di 9 pb più stretto a 105. Il minimo infragiornaliero era un livello che non si vedeva da marzo. Oggi è sceso fino a sotto i 100, ed ora veleggia intorno ai 100. Un cospicuo risparmio sullo, peraltro, renderebbe più semplice il sentiero per evitare il ricorso al MES, argomento ancora divisivo tra le forze parlamentari.

HuffPostItalia : Effetto Draghi sullo spread, scende sotto quota 100 - FADiodovich_IG : #Spread #btpbund sotto quota 100 #draghi #effettodraghi #mercati - iconanews : Spread Btp-Bund tocca quota 100 punti - MilanoFinanza : Wall Street apre positiva. Spread sotto quota 100 - BubaBubmar : RT @ultimenotizie: #Spread Btp-Bund scende sotto quota 100 per la prima volta da dicembre 2015. L'effetto #Draghi trascina la borsa di Mila… -

