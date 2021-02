Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2021. Weekend da sfruttare a tutti i costi per Federico Pellegrino (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Coppa del Mondo di sci di fondo resta al Nord, affrontando una nuova tappa in Svezia. Abbandonata Falun, ci si sposta a Ulricehamn, località entrata nel giro del massimo circuito solo di recente, ma dove la passione per gli sci stretti è enorme. Infatti solitamente le competizioni disputate in questo comune, situato circa 100 km a est rispetto a Göteborg, sono benedette da autentici bagni di folla. Non sarà di certo così in questo 2021, in cui stiamo vivendo i tempi del Covid-19. D’altronde la location è perfettamente attrezzata per ospitare un gran numero di persone, essendo uno dei poli sciistici più rinomati della Svezia meridionale, sia per quanto riguarda lo sci alpino che il fondo. Oltre al turismo, Ulricehamn sta cercando di diventare meta ambita anche per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladeldi sci diresta al Nord, affrontando una nuova tappa in Svezia. Abbandonata Falun, ci si sposta a, località entrata nel giro del massimo circuito solo di recente, ma dove la passione per gli sci stretti è enorme. Infatti solitamente le competizioni disputate in questo comune, situato circa 100 km a est rispetto a Göteborg, sono benedette da autentici bagni di folla. Non sarà di certo così in questo, in cui stiamo vivendo i tempi del Covid-19. D’altronde la location è perfettamente attrezzata per ospitare un gran numero di persone, essendo uno dei poli sciistici più rinomati della Svezia meridionale, sia per quanto riguarda lo sci alpino che il. Oltre al turismo,sta cercando di diventare meta ambita anche per la ...

