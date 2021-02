Salerno, ancora contagi: quarantena per una classe della Vicinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche oggi nelle scuole della città di Salerno si sono registrati nuovi casi di contagio nelle classi, dove è ripresa la presenza. Nell’istituto comprensivoVicinanza, il dirigente scolastico Sabrina Rega ha messo in quarantena per la sola giornata di domani gli alunni e le docenti della quinta C della scuola primaria a seguito della segnalazione di un caso di positività al COVID-19. Per la stessa giornata le attività didattiche della classe si svolgeranno in modalità distanza. La giornata di sospensione della presenza è legata alla necessità da parte della scuola di provvedere alla sanificazione dei locali ma non mancano perplessità e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche oggi nelle scuolecittà disi sono registrati nuovi casi dio nelle classi, dove è ripresa la presenza. Nell’istituto comprensivo, il dirigente scolastico Sabrina Rega ha messo inper la sola giornata di domani gli alunni e le docentiquinta Cscuola primaria a seguitosegnalazione di un caso di positività al COVID-19. Per la stessa giornata le attività didattichesi svolgeranno in modalità distanza. La giornata di sospensionepresenza è legata alla necessità da partescuola di provvedere alla sanificazione dei locali ma non mancano perplessità e ...

S0_SW34T : ogni giorno ho la conferma che se papà non se ne andava da Salerno eravamo ancora tutti e tre uniti :) - salerno_vince : RT @Gio1ng: Quindi l'impopolare rottamatore ha rottamato ancora. Stavolta il più popolare per gli italiani. Ps per i minus habens questo… - Lukejok : @mariannaaprile Assolutamente ,tenendo conto che noi in 40 anni, ancora non abbiamo finito la Salerno Reggio Calabr… - andpellegrino : Ruggi, ancora disagi per i lavoratori, Fp Cgil Salerno: “Si proceda alla realizzazione dei parcheggi” -