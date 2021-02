Roberta Siragusa: oggi i funerali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alle 11, nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, saranno celebrati i funerali di Roberta Siragusa, la giovane di soli 17 anni trovata morta in un dirupo e per il cui omicidio è indagato il fidanzato Pietro Morreale. Ad officiare la cerimonia, il monsignor Lorefice, lo stesso che pochi giorni fa ha officiato la cerimonia funebre della piccola Antonella, morta a soli 10 anni per una sfida su Tik Tok. “Dall’autopsia effettuata sul corpo di Roberta, purtroppo non è emerso alcun dettaglio sulle cause della morte. Dall’esame autoptico”, ha affermato Manfredi Rubino, il consulente della famiglia Siragusa, “sono emerse gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente per stabilire le cause della morte. La lingua protrusa ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alle 11, nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, saranno celebrati idi, la giovane di soli 17 anni trovata morta in un dirupo e per il cui omicidio è indagato il fidanzato Pietro Morreale. Ad officiare la cerimonia, il monsignor Lorefice, lo stesso che pochi giorni fa ha officiato la cerimonia funebre della piccola Antonella, morta a soli 10 anni per una sfida su Tik Tok. “Dall’autopsia effettuata sul corpo di, purtroppo non è emerso alcun dettaglio sulle cause della morte. Dall’esame autoptico”, ha affermato Manfredi Rubino, il consulente della famiglia, “sono emerse gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente per stabilire le cause della morte. La lingua protrusa ...

