Psg, Neymar e le feste pazze: “Non possiamo pensare solo al calcio, serve lo svago” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Se noi giocatori di calcio pensassimo solo alla nostra professione, non ce la faremmo si impazzirebbe. Dobbiamo avere tempo per divertirci e pensare ad altri argomenti, come chiunque altro. È naturale, è così che funziona il mondo. Tutti hanno bisogno di svago e anche noi calciatori. Certo, non possiamo fare certe cose che potrebbero mettere a rischio il nostro fisico, però abbiamo il diritto di pensare ad altro”. In una lunga intervista in cui ha abbracciato diversi temi, il fuoriclasse del Psg e della nazionale brasiliana Neymar ha parlato anche della sua passione per le feste e di come sia naturale per un calciatore cercare svago e divertimento senza pensare solo al ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Se noi giocatori dipensassimoalla nostra professione, non ce la faremmo si impazzirebbe. Dobbiamo avere tempo per divertirci ead altri argomenti, come chiunque altro. È naturale, è così che funziona il mondo. Tutti hanno bisogno die anche noi calciatori. Certo, nonfare certe cose che potrebbero mettere a rischio il nostro fisico, però abbiamo il diritto diad altro”. In una lunga intervista in cui ha abbracciato diversi temi, il fuoriclasse del Psg e della nazionale brasilianaha parlato anche della sua passione per lee di come sia naturale per un calciatore cercaree divertimento senzaal ...

