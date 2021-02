Parma, si presenta Man: “Progetto importante, voglio seguire le orme di Mutu” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conferenza stampa di presentazione in casa Parma che oggi ha presentato alla stampa e ai tifosi il gioiellino preso dalla FCSB, Dennis Man. Il giovane, ha già esordito in Serie A nella gara con il Napoli e punta a far bene in futuro. Queste le parole del talento rumeno: “E’ una sfida molto importante. Sono consapevole di quanto sia tosto il campionato italiano. I compagni mi hanno accolto bene, mi sento pronto e farò del mio meglio per aiutare la squadra”. Il modello: “Semplice, per la nazionalità e per il club in cui ha giocato posso dire Adrian Mutu. Mi ha ispirato tantissimo, quando ero bimbo io e come succede ora, tutti sanno chi è Mutu, tutti sanno che ha giocato in Italia e i gol che ha fatto. Se devo scegliere scelgo Mutu”. Caratteristiche: “Sono un giocatore ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conferenza stampa dizione in casache oggi hato alla stampa e ai tifosi il gioiellino preso dalla FCSB, Dennis Man. Il giovane, ha già esordito in Serie A nella gara con il Napoli e punta a far bene in futuro. Queste le parole del talento rumeno: “E’ una sfida molto. Sono consapevole di quanto sia tosto il campionato italiano. I compagni mi hanno accolto bene, mi sento pronto e farò del mio meglio per aiutare la squadra”. Il modello: “Semplice, per la nazionalità e per il club in cui ha giocato posso dire Adrian. Mi ha ispirato tantissimo, quando ero bimbo io e come succede ora, tutti sanno chi è, tutti sanno che ha giocato in Italia e i gol che ha fatto. Se devo scegliere scelgo”. Caratteristiche: “Sono un giocatore ...

