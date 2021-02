Nettuno, aggiornamento Covid: 5 nuovi casi e 41 guarigioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono cinque i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche quarantuno guarigioni, tra cui quella di una donna che era ricoverata in ospedale. Gli attualmente positivi scendono a 242 di cui 7 ospedalizzati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono cinque idi Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche quarantuno, tra cui quella di una donna che era ricoverata in ospedale. Gli attualmente positivi scendono a 242 di cui 7 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Nettuno, aggiornamento Covid: 5 nuovi casi e 41 guarigioni - CorriereCitta : Nettuno, aggiornamento Covid: oggi 4 nuovi casi e 6 guarigioni - senza_impegno : RT @GZuchtriegel: Buon pomeriggio da @paestumparco ... stanno emergendo tante novità dagli scavi sul tempio di Nettuno, non vediamo l’ora d… - AveArt2012 : RT @GZuchtriegel: Buon pomeriggio da @paestumparco ... stanno emergendo tante novità dagli scavi sul tempio di Nettuno, non vediamo l’ora d… - jairs1962 : RT @GZuchtriegel: Buon pomeriggio da @paestumparco ... stanno emergendo tante novità dagli scavi sul tempio di Nettuno, non vediamo l’ora d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno aggiornamento Nettuno, aggiornamento Covid: oggi 4 nuovi casi e 6 guarigioni

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno dalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Un uomo, risultato positivo il 13 gennaio scorso, è passato dal regime di isolamento a quello di ricovero. Si registrano ...

Coronavirus, dopo la tregua tornano a crescere i contagi nel Lazio: 1338 positivi

Il ricordo di chi non ce l'ha fatta Coronavirus, salgono a 36 i decessi a Nettuno Fondi, controlli ... attivo il drive in permanente Articolo in aggiornamento

Coronavirus, Nettuno piange un'altra vittima. Gli attuali positivi sono 323 LatinaToday Covid-19, ancora vittime sul litorale: morti un’88enne di Pomezia e un 86enne di Nettuno

Ancora morti a causa del Covid-19 sul litorale romano. A Pomezia è deceduta una donna di 88 anni. A darne notizia e il Sindaco, che esprime così il cordoglio a nome dell’intera città: “L’Amministrazio ...

Nettuno, aggiornamento Covid: oggi 4 nuovi casi e 6 guarigioni

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno dalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Un uomo, risultato positivo il 13 gennaio scorso, è passato dal regime ...

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati adalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Un uomo, risultato positivo il 13 gennaio scorso, è passato dal regime di isolamento a quello di ricovero. Si registrano ...Il ricordo di chi non ce l'ha fatta Coronavirus, salgono a 36 i decessi aFondi, controlli ... attivo il drive in permanente Articolo inAncora morti a causa del Covid-19 sul litorale romano. A Pomezia è deceduta una donna di 88 anni. A darne notizia e il Sindaco, che esprime così il cordoglio a nome dell’intera città: “L’Amministrazio ...Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno dalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Un uomo, risultato positivo il 13 gennaio scorso, è passato dal regime ...