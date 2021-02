Nessuno vuole il governo Draghi, tranne due partiti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Molti tecnici, ma anche qualche profilo politico. Mario Draghi ha in mente un dream team per il suo esecutivo. Ma a consentirgli questa mossa devono essere prima di tutto gli equilibri parlamentari, che sembrano più precari che mai. L’ex numero uno della Bce non era ancora salito al Colle, che già la politica si interrogava sullo passo successivo. Chi sosterrà in Parlamento un esecutivo Draghi? Il capo dello Stato ha fatto appello a tutti i partiti, ma chi sarà disponibile a votargli la fiducia? In queste ore tutto il mondo politico sta cercando di riprendersi dal contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. E, alla conta dei fatti, solo due partiti sono davvero e apertamente favorevoli a Mario Draghi: Italia Viva e Forza Italia. Insomma, la stampa (anche straniera) ha accolto l’ex governatore con ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Molti tecnici, ma anche qualche profilo politico. Marioha in mente un dream team per il suo esecutivo. Ma a consentirgli questa mossa devono essere prima di tutto gli equilibri parlamentari, che sembrano più precari che mai. L’ex numero uno della Bce non era ancora salito al Colle, che già la politica si interrogava sullo passo successivo. Chi sosterrà in Parlamento un esecutivo? Il capo dello Stato ha fatto appello a tutti i, ma chi sarà disponibile a votargli la fiducia? In queste ore tutto il mondo politico sta cercando di riprendersi dal contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. E, alla conta dei fatti, solo duesono davvero e apertamente favorevoli a Mario: Italia Viva e Forza Italia. Insomma, la stampa (anche straniera) ha accolto l’ex governatore con ...

