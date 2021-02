Nel weekend controlli anti-assembramenti in centro a Roma

Leggi su agi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Le stazioni della metro A Spagna e Flaminio verranno chiuse "a vista" nel fine settimana in caso di necessità e. È quanto previsto nel piano messo a punto per il primo fine settimana da quando il Lazio è tornato in zona gialla. Oggi in Questura si è svolta una riunione operativa. Tra le misure previste, corridoi di transito a piazza del Popolo per agevolare l'afflusso e il deflusso,anche con pattuglie a cavallo al Pincio e ingressi contingentati nell'area del Tridente.