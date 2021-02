Nel Lazio sono 58.026 gli attualmente positivi, di cui 273 in terapia intensiva (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – sono 58.026 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 55.455 sono in isolamento domiciliare, 2.308 sono ricoverati non in terapia intensiva, 273 sono ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), 5.165 sono deceduti e 146.154 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma –58.026 i casial Covid-19 nel. Di questi, 55.455in isolamento domiciliare, 2.308ricoverati non in, 273ricoverati in(-6 rispetto a ieri), 5.165deceduti e 146.154guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

