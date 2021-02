Musumeci | Draghi? Mi aspetto un governo autorevole con cui dialogare

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Io miuncon il quale potere, uncapace di sapere ascoltare e condividere le esigenze della mia terra". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è il Presidente della Regione siciliana Nelloche commenta così l'incarico del Capo dello Stato all'ex Presidente della Bce Mario, che ha accettato con riserva. "In particolare - dice ancora il governatore- penso alla necessità di un confronto senza pregiudizi sulle infrastrutture strategiche di cui la Sicilia ha estremo bisogno per diventare competitiva nel bacino mediterraneo". E aggiunge: "Miunche sappia dare finalmente seguito alla richiesta avanzata ...

2 e poi nel Dpcm 14 gennaio: per confermarlo il governoin arrivo in teoria dovrebbe quindi ... Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello. Il provvedimento, ...È uno scenario? "Dubito che Marioa due anni dalla fine della legislatura possa accettare di ...si sta dimostrando un politico corretto, trasparente e responsabile. Giorni fa Standard &...Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Io mi aspetto un governo autorevole con il quale potere dialogare, un governo capace di sapere ascoltare e condividere le esigenze della mia terra". A parlare, in una in ...(Adnkronos) - Per Nello Musumeci "Oggi non servirebbe un governo fragile e debole e per giunta delegittimato dalle forze politiche, guai se fosse così". Il rischio c'è? "Da quello che si sente e si le ...