Maria De Filippi, la profezia si è avverata: "Addio" a Mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Amici è probabilmente il talent show televisivo che meglio riesce ad adattarsi alle circostanze e alle novità. Lo ha dimostrato nel corso degli anni cambiando costantemente i criteri del suo format per non perdere mai l'appeal sul pubblico, lo ha dimostrato essendo il primo programma di intrattenimento e.. proseguire con la sua messa in onda prima a porte chiuse in virtù della pandemia da coronavirus e lo conferma anche con l'ennesima, inattesa novità. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, Amici sbarcherà in streaming su Amazon Prime Video. (Continua..) Fascino, società di produzione che fa capo proprio a Maria De Filippi, avrebbe stretto un accordo con il colosso dello streaming che non ha ancora delle caratteristiche definite, né se ne conoscono le tempistiche. La cosa sicura è che l'accordo riguarderebbe le puntate del daytime, ...

La giornalista Selvaggia Lucarelli in queste ore si è scagliata in maniera molto dura contro il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi , attaccando la stessa padrona di casa in un lungo post su Instagram. A fare indignare la Lucarelli sarebbe stato quanto accaduto nella puntata di ieri del dating show di Canale 5, ...

