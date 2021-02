Impianti sciistici: da Cts ok alla riapertura. Ecco quando e dove si potrà sciare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arriva l'ok alla riapertura degli Impianti sciistici in zona gialla a partire dal 15 febbraio . L'indicazione del Comitato tecnico scientifico emersa oggi al termine della riunione. Viene quindi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arriva l'okdegliin zona gia partire dal 15 febbraio . L'indicazione del Comitato tecnico scientifico emersa oggi al termine della riunione. Viene quindi ...

