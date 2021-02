Il titolare del supermercato rapinato: 'Tutto in un attimo'. Le immagini delle telecamere per scovare i banditi (Di giovedì 4 febbraio 2021) SERVIGLIANO - Quando alle ore 19 di martedì sera al Coal in via Giovanni XXIII è entrato quel ragazzo con felpa e cappuccio in testa, occhiali scuri e mascherina, annunciando il classico 'Fermi tutti ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 febbraio 2021) SERVIGLIANO - Quando alle ore 19 di martedì sera al Coal in via Giovanni XXIII è entrato quel ragazzo con felpa e cappuccio in testa, occhiali scuri e mascherina, annunciando il classico 'Fermi tutti ...

Giusepp57468407 : @SaracomemeSara 'Rilanciare l'economia' -colabrodo, del cui governo LUI è titolare! In pratica si dà del fesso-incapace da solo. - ggiam10 : @Giulio_Nosotti io anche voglio lui, c’è chi mi dice prendi zaza così hai il titolare sicuro, però mi fa schifo sol… - In_his_steps : RT @CalcioPillole: #Ligue1, primo gol con la maglia del Marsiglia per #Milik Arkadiusz Milik festeggia il primo gol con la casacca Marsigl… - CalcioPillole : #Ligue1, primo gol con la maglia del Marsiglia per #Milik Arkadiusz Milik festeggia il primo gol con la casacca Ma… - PsycheMax : @burlesque1230 Ragazze, se cercate lavoro in questo settore andate da agenzie reali e non da gente che non indica n… -