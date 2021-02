Governo: Di Maio, ‘abbiamo dovere di ascoltare Draghi’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Nella “fragile cornice” attuale, il Movimento 5 Stelle ha “il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno”. Lo scrive in una nota Luigi Di Maio, in merito all’avvio oggi delle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Nella “fragile cornice” attuale, il Movimento 5 Stelle ha “ildi partecipare,e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno”. Lo scrive in una nota Luigi Di, in merito all’avvio oggi delle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb.

matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - fattoquotidiano : #Draghi, pressione sul M5S per il governo tecnico. Di Maio: noi per governi politici - lorepregliasco : Parla Di Maio: le regole della democrazia sono chiare, la volontà popolare è rappresentata dalle forze parlamentari… - mistermeo : RT @Radio1Rai: ?? #CrisiDiGoverno Di Maio (M5S): ‘Le regole della democrazia sono molto chiare. La via alla ricostruzione è quella di un gov… - vincenz99883302 : @Nozucchero È ti pareva che ci mancava la famosa frase: prima di tutto. Io sono Gigino Di Maio prima di tutto. Non… -