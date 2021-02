Draghi c’è, l’agenda pure. Ora serve solo coraggio. Parla Messori (Di giovedì 4 febbraio 2021) Forse Mario Draghi può davvero farcela. Ma la sfida è di quelle difficili, di cui non c’è certezza di vittoria. Si sa, quando c’è di mezzo il pallottoliere del Parlamento, nulla è scontato. 24 ore fa l’ex presidente della Bce che fu allievo di Federico Caffè ha accettato l’incarico conferitogli da Sergio Mattarella. Draghi è Draghi, diverso da Giulio Einaudi, diverso da Carlo Azeglio Ciampi. Personalità che hanno agito in altre epoche e in altri contesti. Ma è perfettamente all’altezza del compito, dice a Formiche.net Marcello Messori, economista e docente alla Luiss che di cose europee se ne intende. E comunque, si trattava anche di dare un segnale all’esterno. Messori, ieri è suonata l’ora di Mario Draghi. Sappiamo tutti che non sarà facile formare un governo, ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Forse Mariopuò davvero farcela. Ma la sfida è di quelle difficili, di cui non c’è certezza di vittoria. Si sa, quando c’è di mezzo il pallottoliere delmento, nulla è scontato. 24 ore fa l’ex presidente della Bce che fu allievo di Federico Caffè ha accettato l’incarico conferitogli da Sergio Mattarella., diverso da Giulio Einaudi, diverso da Carlo Azeglio Ciampi. Personalità che hanno agito in altre epoche e in altri contesti. Ma è perfettamente all’altezza del compito, dice a Formiche.net Marcello, economista e docente alla Luiss che di cose europee se ne intende. E comunque, si trattava anche di dare un segnale all’esterno., ieri è suonata l’ora di Mario. Sappiamo tutti che non sarà facile formare un governo, ...

CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - matteosalvinimi : #Salvini: La via maestra continua ad essere il voto. In democrazia non c'è pandemia che tolga il diritto degli ital… - agorarai : 'C'è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già av… - FrankBova1 : Tanto sapere, pensate che Draghi confermando forse la Lamorgese possa continuare la politica dei porti aperti? In f… - ConteZero76 : @beu2009 @HuffPostItalia Draghi è l'uomo che ha salvato l'euro, l'unico che può salvare l'Italia, dalla morsa fra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi c’è Dale Baer, morto il leggendario animatore icona della Walt Disney Corriere della Sera