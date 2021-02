Covid, Giani: 760 positivi in Toscana. Su oltre 16mila test (Di giovedì 4 febbraio 2021) I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 760 su 16.651 test di cui 10.510 tamponi molecolari e 6.141 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,56% (9,6% sulle prime diagnosi) Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) I nuovi casiregistrati innelle ultime 24 ore sono 760 su 16.651di cui 10.510 tamponi molecolari e 6.141rapidi, con un tasso dei nuovidel 4,56% (9,6% sulle prime diagnosi)

TOSCANA - Sono 760, 209 in più rispetto ad ieri, i nuovi casi di Covid in Toscana registrati oggi, su 16.651 test eseguiti. Lo ha anticipato il presidente della Regione Giani sulla sua pagina Facebook. Il tasso dei nuovi positivi è 4,56% (ieri era 3,13%).

Coraggio Toscana!", scrive Giani in un post sul suo profilo.

I nuovi casi registrati ieri in Toscana erano 551 su 17.586 test di cui 10.508 tamponi molecolari e 7.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,56% (9,6% sulle prime diagnosi)'. Il tasso dei nu ...

