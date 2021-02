Cosmic Sin | il trailer del thriller con Bruce Willis e Frank Grillo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) IldiSin mostra in anteprima i personaggi affidati aalle prese con il tentativo di sconfiggere degli alieni,Sin, il nuovo film con star, ha ora unche regala delle sequenze inedite delche mostrerà un team alle prese con degli alieni. Il video mostra il protagonista ricevere una richiesta da parte di un militare, il generale Eron Ryle, che vuole il suo aiuto per uccidere la pericolosa specie che potrebbe sterminare l'umanità. Nel filmato spazio poi a battute ironiche, viaggi nello spazio, spettacolari scontri e scontri ravvicinati potenzialmente mortali. La sceneggiatura di ...

IlCineocchio : Trailer per #CosmicSin: #BruceWillis e #FrankGrillo in missione contro gli alieni cattivi - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Online il primo trailer di Cosmic Sin, con Bruce Willis che combatte gli alieni - SkyTG24 : Online il primo trailer di Cosmic Sin, con Bruce Willis che combatte gli alieni - Geek_Saw : Trailer de Cosmic Sin apresenta Bruce Willis e Frank Grillo em aventura sci-fi - UniMoviesBlog : #BruceWillis ancora nello spazio nel primo trailer di #CosmicSin -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmic Sin

Sky Tg24

, il nuovo film con star Bruce Willis e Frank Grillo , ha ora un trailer che regala delle sequenze inedite del thriller che mostrerà un team alle prese con degli alieni. Il video mostra il ...Una guerra interstellare e un generale in pensione chiamato a guidare una squadra di soldati scelti su un pianeta lontano...Bruce Willis Frank Grillo Edward DrakeIl trailer di Cosmic Sin mostra in anteprima i personaggi affidati a Bruce Willis e Frank Grillo alle prese con il tentativo di sconfiggere degli alieni, Cosmic Sin, il nuovo film con star Bruce Willi ...Un nuovo film fantascientifico per Bruce Willis dopo “Breach”. L’attore torna a combattere contro gli alieni Dopo anni trascorsi a battersi sulla Terra alla vecchia maniera, pistola alla mano, Bruce W ...