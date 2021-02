Anticorpi monoclonali, via libera dell’Aifa (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l’uso dei due Anticorpi monoclonali anti-Covid delle americane Eli Lilly e Regeneron, per l’impiego in fase precoce in pazienti ad alto rischio. “Una vittoria” per il Paese, commenta il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, ma “anche una terribile sconfitta per la credibilità di molte persone. Prima di tutto di quelli che nell’ottobre scorso si sono opposti in modo durissimo a questa autorizzazione, così facendo perdere tempo prezioso a tutti”. Tramite Silvestri, infatti, il Chief Scientific Officer di Lilly Dan Skovronsky aveva offerto gratuitamente all’Italia decine di migliaia di dosi di prodotto per uno studio clinico. “Sarebbe importante ora – ripete Silvestri su Facebook – che questi personaggi spiegassero, una volta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l’uso dei dueanti-Covid delle americane Eli Lilly e Regeneron, per l’impiego in fase precoce in pazienti ad alto rischio. “Una vittoria” per il Paese, commenta il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, ma “anche una terribile sconfitta per la credibilità di molte persone. Prima di tutto di quelli che nell’ottobre scorso si sono opposti in modo durissimo a questa autorizzazione, così facendo perdere tempo prezioso a tutti”. Tramite Silvestri, infatti, il Chief Scientific Officer di Lilly Dan Skovronsky aveva offerto gratuitamente all’Italia decine di migliaia di dosi di prodotto per uno studio clinico. “Sarebbe importante ora – ripete Silvestri su Facebook – che questi personaggi spiegassero, una volta ...

