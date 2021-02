Anticorpi monoclonali Covid: costo, effetti collaterali e a cosa servono (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera dell’Aifa a due Anticorpi monoclonali per il trattamento dei pazienti Covid ad alto rischio di evoluzione negativa dell’infezione. Vediamo i dettagli. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty ImagesÈ arrivato l’ok da parte della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione di due Anticorpi monoclonali per il trattamento Covid. Si tratta di quelli prodotti da Regeneron ed Eli Lilly, approvati in corso di sperimentazione clinica come previsto dalla legge quando non esistono alternative terapeutiche valide. Gli Anticorpi monoclonali Covid erano già somministrati negli Stati Uniti: si tratta della stessa cura utilizzata da Donald Trump dopo essere risultato positivo al virus. Ti ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera dell’Aifa a dueper il trattamento dei pazientiad alto rischio di evoluzione negativa dell’infezione. Vediamo i dettagli. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty ImagesÈ arrivato l’ok da parte della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione di dueper il trattamento. Si tratta di quelli prodotti da Regeneron ed Eli Lilly, approvati in corso di sperimentazione clinica come previsto dalla legge quando non esistono alternative terapeutiche valide. Glierano già somministrati negli Stati Uniti: si tratta della stessa cura utilizzata da Donald Trump dopo essere risultato positivo al virus. Ti ...

