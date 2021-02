Addio Egidio | il Covid lo ha sconfitto a 101 anni Aveva da poco aveva festeggiato le nozze di platino

v_senigallia : Barbara: addio al nonnino del paese, è morto a 101 anni Egidio Boria -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Egidio

il Resto del Carlino

Ieri è stato proprio il primo cittadino a dare notizia del decesso di: 'Purtroppo - così ha scritto Pasqualini - è un momento veramente difficile e triste. È venuto a mancare il nonno del ...Al nord si è spinto fino a San Lazzaro e a sud in Abruzzo, a Sant'alla Vibrata (serie D). ... In poche parole diedi l'al calcio iniziando la mia seconda vita: quella di massofisioterapista'.BARBARA - Il Covid ha stroncato il super-nonno. Vinto dal virus a Barbara Egidio Boria, figura amatissima nella cittadina: Egidio era non solo il più anziano del paese (101 anni, essendo ...Il paese dice addio al suo nonnino centenario. E’ morto Egidio Boria, che proprio un anno e mezzo fa aveva festeggiato i 100 anni. Era nato infatti il 22 ottobre del 1919. Ma non solo. Egidio non è st ...