Volley femminile, Champions League: Busto Arsizio travolge il Resovia e resta in corsa per i quarti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Busto Arsizio ha sconfitto l’Asseco Resovia per 3-0 (25-23; 25-22; 25-17) in uno match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di Volley femminile. Le Farfalle hanno vinto a Schwerin (Germania), hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel round robin dopo quella ottenuta ieri contro Scandicci e restano ampiamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Le lombarde hanno agganciato lo Schwerin al secondo posto con 3 vittorie (8 punti), ma le tedesche giocheranno questa sera contro la capolista Scandicci (3 vittorie, 9 punti). A decidere la contesa sono state le attaccanti Alexa Gray (21 punti, 4 aces, 70% in attacco) e Camilla Mingardi (16), 6 sigilli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha sconfitto l’Assecoper 3-0 (25-23; 25-22; 25-17) in uno match valido per la fase a gironi della2021 di. Le Farfalle hanno vinto a Schwerin (Germania), hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel round robin dopo quella ottenuta ieri contro Scandicci eno ampiamente inper la qualificazione aidi finale della massima competizione europea. Le lombarde hanno agganciato lo Schwerin al secondo posto con 3 vittorie (8 punti), ma le tedesche giocheranno questa sera contro la capolista Scandicci (3 vittorie, 9 punti). A decidere la contesa sono state le attaccanti Alexa Gray (21 punti, 4 aces, 70% in attacco) e Camilla Mingardi (16), 6 sigilli ...

