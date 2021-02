“Voci X Patrick” una maratona musicale per la liberazione di Patrick Zaki (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Free Patrick Zaki: l’8 febbraio una maratona musicale di 12 ore con oltre 140 artisti dal titolo “Voci X Patrick” per chiedere la liberazione dello studente egiziano. Sarà un eventoin streaming, dalle 12 alle 24, promosso da Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la libertà. Tra i nomi noti che parteciperanno: Roy Paci, Marina Rei, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Pippo Pollina, Valerio Piccolo e Pino Pecorelli, Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli, la Med Free Orkestra, il Parto delle Nuvole Pesanti, Stefano Saletti con Barbara Eramo e Banda Ikona, Maurizio Capone & BangtBungt, Ivan Segreto e tantissimi altri. A poche ore dalla notizia di altri ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Free: l’8 febbraio unadi 12 ore con oltre 140 artisti dal titolo “” per chiedere ladello studente egiziano. Sarà un eventoin streaming, dalle 12 alle 24, promosso da Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti eper la libertà. Tra i nomi noti che parteciperanno: Roy Paci, Marina Rei, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Pippo Pollina, Valerio Piccolo e Pino Pecorelli, Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli, la Med Free Orkestra, il Parto delle Nuvole Pesanti, Stefano Saletti con Barbara Eramo e Banda Ikona, Maurizio Capone & BangtBungt, Ivan Segreto e tantissimi altri. A poche ore dalla notizia di altri ...

... detenuto in Egitto come prigioniero di coscienza per il suo lavoro a tutela dei diritti umani e per le opinioni espresse sui social - dalle 12 alle 24, Voci per Patrick presenterà una lunga maratona ...

''Voci per Patrick'' si svolgerà l'8 febbraio dalle 12:00 alle 24:00, tramite una maratona musciale streaming a sostegno di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che si ...

Roma, 3 febbraio 2021 - Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni. La conferma della decisione presa dai giudici egiziani di lasciarlo per un altro mese e mezzo nella cella di Tora rimbalza in ...

MUSICA “L’8 febbraio sarà il momento di farci sentire compatti e più determinati che mai. Patrick Zaki deve tornare ai suoi studi a Bologna. Proprio per questo invitiamo alla mobilitazione il mondo de ...

