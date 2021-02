Usura dopo il Covid, in manette la 'banda dei 16' ai Castelli romani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Usura, estorsioni, minacce e vessazioni, condotte specialmente in piena pandemia, nell'hinterland della Capitale. Prestiti con tassi da Usura, ma non solo. La banda spesso e volentieri investiva in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021), estorsioni, minacce e vessazioni, condotte specialmente in piena pandemia, nell'hinterland della Capitale. Prestiti con tassi da, ma non solo. Laspesso e volentieri investiva in ...

MassimoBenesse1 : @lasoncini @gloquenzi E infatti quanto potevano a fine legislatura cambiavano legge elettorale per rendere meno ecl… - paolopoliti1 : L'azienda da debitrice di 4 Milioni di Euro secondo la Banca, dopo accertamento del Tribunale ne RISPARMIA oltre 3… - Lisa90135765 : RT @JoeAmendolara: La MAGISTRATURA è totalmente asservita al potere della Grande Usura. Il bagno di sangue è l'unica via. In Italia quel… - SSaponelli : RT @JoeAmendolara: La MAGISTRATURA è totalmente asservita al potere della Grande Usura. Il bagno di sangue è l'unica via. In Italia quel… - amiko1963 : RT @JoeAmendolara: La MAGISTRATURA è totalmente asservita al potere della Grande Usura. Il bagno di sangue è l'unica via. In Italia quel… -