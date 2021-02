“Sono gay, ma non volevano che lo dicessi”. L’attore, tra i più belli e amati del momento, dice tutta la verità (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella serie tv è uno sciupafemmine, nella vita reale per nulla. Il suo personaggio sta spopolando nella serie tv Netflix Bridgerton, Jonathan Bailey nel ruolo di Anthony Bridgerton ha conquistato il cuore di molte fan, che loro malgrado dovranno imparare a farsene una ragione. L’attore ha rivelato durante un’intervista rilasciata su Chi di essere omosessuale. E ne ha parlato apertamente. Prima del coming out, diversi colleghi omosessuali hanno consigliato a Jonathan di evitare di esporsi. Lo ha raccontato così sulle pagine del settimanale: “Molti mi dicevano di non farlo, avvisandomi che negli studios accettano che tu sia “gay, ma non troppo”. Lo scetticismo però non ha ostacolato alL’attore di dire le cose come stanno, ponendo finalmente fine a inutili tabù.



