Sesa prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto diordinarie, ha acquistato, dal 26 gennaio al 1 febbraio 2021, complessivamente 2.542ordinarie, pari allo 0,01640573% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 94,94522 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 241.350,75 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 2 febbraio, possiede complessivamente 61.160ordinarie, pari allo 0,39471841% dell’attuale capitale sociale. Intanto, in Borsa, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 101 euro, per una discesa dello 0,98%. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)