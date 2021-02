Sei sempre a dieta ma continui ad ingrassare? Ecco dove sbagli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se sei sempre a dieta e ciò nonostante continui a prendere peso, probabilmente stai sbagliando qualcosa. Ecco le cause più comuni a cui potresti non aver ancora pensato. Quando ci si mette a dieta lo si fa con lo scopo di perdere peso e di raggiungere una linea nella quale sentirsi a proprio agio. Non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se seie ciò nonostantea prendere peso, probabilmente staiando qualcosa.le cause più comuni a cui potresti non aver ancora pensato. Quando ci si mette alo si fa con lo scopo di perdere peso e di raggiungere una linea nella quale sentirsi a proprio agio. Non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SamiKhedira : Caro Gigi, tu sei un vero capo, un modello e sopratutto una bella persona. Ti faccio i miei più sinceri auguri di b… - Cucina_Italiana : Dan Buettner, esperto di longevità, consiglia sei alimenti da avere sempre nella propria dispensa, dalla frutta sec… - matteosalvinimi : “Ti ho visto alla tivú! Buonanotte papà, sorridi sempre così che sei bello e bravo” ?? Per lei, per loro, per tutti… - SibillaeApollo : RT @MikeFuriano: Non sei un profilo. Non sei un prodotto. Non hai un cartellino con su scritto il prezzo. Se ti comporti come una merce sul… - 12312sergio : RT @LaAndre7: Sono la tipica persona che somatizza tutto in pancia, stress, momenti no, crisi conguagli, e più mi dicono sei magra più mi i… -