Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali prima prova maschile Garmisch (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo le donne-jet, tocca agli uomini essere impegnati in quel di Garmisch. oggi si terrà la prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato sulla pista tedesca. Si comincia a testare la neve e le difficoltà della Kandahar, per quella che sarà l’ultima libera prima di quella dei Campionati del Mondo di Cortina. Attesa anche per Dominik Paris e Christof Innerhofer, che sono in continua crescita e puntano ad arrivare al massimo della forma proprio per la rassegna iridata. Di seguito il programma, gli orari e le startlist della prova della discesa di Garmisch, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Non è prevista la diretta televisiva e streaming. Non mancherà la consueta DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo le donne-jet, tocca agli uomini essere impegnati in quel disi terrà lacronometrata in vista della discesa di sabato sulla pista tedesca. Si comincia a testare la neve e le difficoltà della Kandahar, per quella che sarà l’ultima liberadi quella dei Campionati del Mondo di Cortina. Attesa anche per Dominik Paris e Christof Innerhofer, che sono in continua crescita e puntano ad arrivare al massimo della forma proprio per la rassegna iridata. Di seguito il, glie le startlist delladella discesa di, valevole per la Coppa del Mondodi sci. Non è prevista la diretta televisiva e streaming. Non mancherà la consueta DIRETTA ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - matteoischiboni : RT @laziopress: Mondiali Sci Alpino, il violinista della Lazio Andrea Casta aprirà la cerimonia a Cortina - MirkoEfoglia : News???: Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021, convocazioni femminili: Marta Bassino,Federica Brignone, Elena Curtoni… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Nove azzurre convocate per i #MondialiDiCortina 2021 ?? #Bassino e #Brignone guidano la pattuglia italiana a caccia di medagl… -