Polizia provinciale, un anno di controlli Recuperati oltre 650 animali selvatici (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bilancio del 2020 della Polizia della Provincia di Bergamo. Accertati oltre 140 illeciti amministrativi e 38 illeciti penali in materia venatoria. Recuperati oltre 650 animali in difficoltà, feriti o deceduti. Ecco tutti i dati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il bilancio del 2020 delladella Provincia di Bergamo. Accertati140 illeciti amministrativi e 38 illeciti penali in materia venatoria.650in difficoltà, feriti o deceduti. Ecco tutti i dati.

