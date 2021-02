«Per decarbonizzare servono sussidi. E non tagliare fuori il settore dell’Oil&Gas» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia è «centrale» nelle strategie di Baker Hughes, di cui fa parte Nuovo Pignone. Secondo il ceo Lorenzo Simonelli, intervistato dal Sole 24 Ore, il nostro Paese ha le carte in regola per diventare «un modello di transizione energetica per l’Europa». Ma non dobbiamo sprecare i nostri talenti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia è «centrale» nelle strategie di Baker Hughes, di cui fa parte Nuovo Pignone. Secondo il ceo Lorenzo Simonelli, intervistato dal Sole 24 Ore, il nostro Paese ha le carte in regola per diventare «un modello di transizione energetica per l’Europa». Ma non dobbiamo sprecare i nostri talenti

L'Aramco ha la tecnologia per separare l'idrogeno dal gas naturale e per produrre ammoniaca, catturando l'anidride carbonica prodotta in questo processo. Quest'ultima viene trattata usando una ...

Parla giapponese l'idrogeno rinnovabile del Queensland

...di IHI si è limitato a sottolineare che l'iniziativa contribuisce agli "sforzi di IHI per sviluppare la tecnologia e creare una catena del valore di idrogeno e ammoniaca per aiutare a decarbonizzare ...

Lo stato australiano del Queensland punta su idrogeno rinnovabile per raggiungere la neutralità climatica al 2050, unendo le forze con la nipponica IHI ...

Aramco si propone per fornire idrogeno per decarbonizzare Giappone

Roma, 2 feb. (askanews) – C’è un paese che sta puntando molto sull’idrogeno per la sua decarbonizzazione, ed è il Giappone. Ce n’è un altro che è un grande fornitore di idrocarburi dello stesso Giappo ...

