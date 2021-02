Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico di governo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è salito poco fa al Quirinale e in un breve discorso hadi formare un nuovocon. “Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Matterella per la fiducia. Stiamo attraversando una crisi sanitaria che ha effetti gravi sulle persone, sull’economia e sulla società. Il momento è difficile, ma possiamo fare tanto. L’Italia ha bisogno di risposte all’altezza della situazione. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie garantite dall‘Unione Europea“. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

accetta, come di consuetudine, con riserva l'incarico di formare il governo conferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio il Presidente Mattarella per la ...arriva al Quirinale poco prima delle 12. L'ex presidente della Banca Centrale Europea, convocato da Sergio Mattarella, giunge all'ingresso a bordo di una auto station wagon grigia. Il ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il premier incaricato Mario Draghi è appena arrivato a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico.Condividi questo articolo:Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Con l’incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda.