ROMA – L'Italia alla conquista dei Golden Globe con 'La vita davanti a sé': uscito lo scorso 13 novembre su Netflix, il film ha la regia di Edoardo Ponti, che ha diretto sua madre Sophia Loren per la terza volta, nel ruolo di una ex prostituta ebrea. La pellicola ha ricevuto due nomination nelle categorie Miglior film straniero e Miglior canzone con 'Io si' (Seen)' di Laura Pausini.

