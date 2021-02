Incidente Mertens: aereo fuori pista, attimi di spavento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per fortuna è stato solo un grande spavento per l’Incidente Mertens. L’attaccante del Napoli, sabato sera scorso, aveva noleggiato un aereo privato ed era volato in Belgio per monitorare e curare il tormentato infortunio alla caviglia sinistra, che si è riacutizzato durante i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Purtroppo, il jet, una volta atterrato a Deurne, nei pressi di Anversa, sarebbe andato fuori pista. Sono stati attimi di paura per l’Incidente Mertens, ma grazie a Dio tutto si è risolto senza conseguenze. Il calciatore stesso aveva capito che qualcosa non andava nel verso giusto. Stando a quanto riportato dal portale di informazione belga Het Laatste Nieuws, il jet privato, un aereo Cessna ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per fortuna è stato solo un grandeper l’. L’attaccante del Napoli, sabato sera scorso, aveva noleggiato unprivato ed era volato in Belgio per monitorare e curare il tormentato infortunio alla caviglia sinistra, che si è riacutizzato durante i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Purtroppo, il jet, una volta atterrato a Deurne, nei pressi di Anversa, sarebbe andato. Sono statidi paura per l’, ma grazie a Dio tutto si è risolto senza conseguenze. Il calciatore stesso aveva capito che qualcosa non andava nel verso giusto. Stando a quanto riportato dal portale di informazione belga Het Laatste Nieuws, il jet privato, unCessna ...

