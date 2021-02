Governo: Salvini, 'Draghi persona di spessore, non vado a porre condizioni' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Mario Draghi è "persona è assolutamente di spessore, quindi non andiamo a porre condizioni a nessuno. Andiamo a capire se i suoi interessi per il Paese corrispondono con la nostra visione di un'Italia fondata sul merito e la libertà". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Marioè "è assolutamente di, quindi non andiamo aa nessuno. Andiamo a capire se i suoi interessi per il Paese corrispondono con la nostra visione di un'Italia fondata sul merito e la libertà". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.

borghi_claudio : Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBE… - fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - MissDarcy60 : RT @borghi_claudio: Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBERTA'… - alaffranchi : Salvini: “il governo deve imporre alle banche di concedere prestiti ai cittadini”. Da quando è diventato comunista? #ottoemezzo -