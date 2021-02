Governo: Draghi oltre un'ora da Mattarella, fiducia ma strada resta in salita/Adnkronos (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Un'ora e un quarto di colloquio, anche se hanno avuto bisogno solo di pochi minuti per trovarsi d'accordo sull'analisi del momento che attraversa l'Italia e sulla necessità di farvi fronte rapidamente, con quella richiesta di un Governo "di alto profilo" formulata ieri sera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e accompagnata da "un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento" perché gli conferiscano la fiducia. Uscendo dall'incontro con il Capo dello Stato, Mario Draghi si è detto pronto a raccogliere la sfida e fiducioso sulle possibilità di vincerla, attraverso il "confronto con i partiti e i gruppi parlamentari" e il "dialogo con le forze sociali", auspicando che "emerga unità e, con essa, la capacità di dare una risposta responsabile e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. () - Un'ora e un quarto di colloquio, anche se hanno avuto bisogno solo di pochi minuti per trovarsi d'accordo sull'analisi del momento che attraversa l'Italia e sulla necessità di farvi fronte rapidamente, con quella richiesta di un"di alto profilo" formulata ieri sera dal Presidente della Repubblica, Sergio, e accompagnata da "un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento" perché gli conferiscano la. Uscendo dall'incontro con il Capo dello Stato, Mariosi è detto pronto a raccogliere la sfida e fiducioso sulle possibilità di vincerla, attraverso il "confronto con i partiti e i gruppi parlamentari" e il "dialogo con le forze sociali", auspicando che "emerga unità e, con essa, la capacità di dare una risposta responsabile e ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Frances07461812 : RT @CicRosina: Renzi è già al lavoro per far cadere il governo Draghi - Silvia40953893 : RT @alberto_micaliz: Dopo il veto su Paolo Savona posto ad un governo democraticamente eletto, l'assist a Draghi che nessuno ha mai votato.… -