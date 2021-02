GF Vip: Grave Lutto per Dayane Mello! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un Lutto ha appena colpito la casa del Grande Fratello Vip. La prima finalista del reality, Dayane Mello, ha perso suo fratello Lucas di appena 26 anni. Un duro colpo per la concorrente. Scopriamo insieme i dettagli. Una bruttissima notizia quella che poco fa è arrivata al Grande Fratello Vip. Uno dei fratelli di Dayane Mello, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale avvenuto a Lontras, in Brasile. Non si tratta di Juliano, intervenuto in una delle scorse puntate, ma di Lucas. La notizia della sua morte, è arrivata dal profilo Instagram della modella e da un messaggio condiviso da Juliano nelle sue stories. Il ragazzo ha espresso tutta la sua sofferenza in poche righe, dedicando alcune parole anche alla sorella Dayane. Un messaggio toccante, come il post pubblicato dallo staff che sta gestendo il profilo ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unha appena colpito la casa del Grande Fratello Vip. La prima finalista del reality,Mello, ha perso suo fratello Lucas di appena 26 anni. Un duro colpo per la concorrente. Scopriamo insieme i dettagli. Una bruttissima notizia quella che poco fa è arrivata al Grande Fratello Vip. Uno dei fratelli diMello, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale avvenuto a Lontras, in Brasile. Non si tratta di Juliano, intervenuto in una delle scorse puntate, ma di Lucas. La notizia della sua morte, è arrivata dal profilo Instagram della modella e da un messaggio condiviso da Juliano nelle sue stories. Il ragazzo ha espresso tutta la sua sofferenza in poche righe, dedicando alcune parole anche alla sorella. Un messaggio toccante, come il post pubblicato dallo staff che sta gestendo il profilo ...

animarock80 : 'Dayane ci dispiace, è morto tuo fratello...'. Grave lutto al Gf Vip per la Mello - francobus100 : GF Vip, muore il fratello 27enne di Dayane Mello mentre lei si trova ancora nella casa di Cinecittà - Mibavi1 : #DayaneMello Triste per la grave perdita che hai subíto Dayane !?? Porterai Lukas sempre nel cuore !? Forza !???????? - lillydessi : GF Vip, muore il fratello 27enne di Dayane Mello mentre lei si trova ancora nella casa di Cinecittà - CaffeFou : 'Dayane ci dispiace, è morto tuo fratello...'. Grave lutto al #GfVip per #DayaneMello #tvzip #GrandeFratello… -